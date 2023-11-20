Определен точный размер ближайшей похожей на Землю планеты

Планета LTT ​​1445Ac в созвездии Эридана размером оказалась похожей на Землю

Астрономы с помощью космического телескопа НАСА «Хаббл» определили точный размер ближайшей экзопланеты, похожей на Землю, которая проходит на фоне родительской звезды в созвездии Эридана. Результаты представлены в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal.

Миниатюрная планета LTT ​​1445Ac была впервые обнаружена аппаратом НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS) в 2022 году. Но геометрия плоскости орбиты планеты относительно ее звезды с точки зрения земного наблюдателя была неопределенной. Это означает, что TESS мог наблюдать скользящий транзит, когда планета проходит на фоне лишь небольшой части диска родительской звезды.

Наблюдения Хаббла показали, что планета совершает нормальный транзит, полностью пересекая диск звезды, в результате чего ее истинный размер составляет всего лишь 1,07 диаметра Земли. Это означает, что планета представляет собой скалистый мир, как и Земля, примерно с такой же гравитацией. Однако температура на поверхности составляет 260 градусов Цельсия.

Планета вращается вокруг звезды LTT 1445A, которая является частью тройной системы из трех красных карликов и находится на расстоянии 22 световых лет. У звезды есть еще две планеты, размер которых превышает LTT 1445Ac. Тесная пара двух других карликовых звезд, LTT 1445B и C, находится примерно в 5 миллиардах километров от LTT 1445A. Расположение трех звезд и орбита пары B/C, видимая с ребра, позволяют предположить, что все объекты в системе находятся в одной плоскости, включая известные планеты.