«Почта России» выставила свои помещения в историческом здании на аукцион

«Почта России» выставила помещения в здании на Чистопрудном бульваре на торги

«Почта России» выставила свои помещения в историческом здании на торги. Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

По информации РАД, речь идет о 32 лотах — 32 нежилых помещениях и одной квартире, расположенных в шестиэтажном здании по адресу Чистопрудный бульвар, 2 1917 года постройки. Уточняется, что продаваемые объекты находятся возле станции метро «Чистые пруды». Площадь лотов составляет от 44,3 до 202,5 квадратных метра, а суммарная — более 3,5 тысячи «квадратов».

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 декабря, аукцион состоится 15 декабря. Помещения, за исключением помещений под номерами 3/3 и 9/3, будут продаваться отдельными лотами. Начальную стоимость оценили в сумму от 7,5 миллиона до 50 миллионов рублей, а их общую начальную цену — в 971,2 миллиона. По словам руководителя Департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елены Тарасовой, инвесторы могут выкупить лоты либо по отдельности и разместить там небольшие офисы, либо целыми пулами и перестроить их в апартаменты.

В октябре стало известно, что «Почта России» собралась избавиться от своих исторических зданий ради погашения долгов.