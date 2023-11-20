Россиянин хотел обокрасть магазин и изрезал ножом охранника

В Уфе задержали вора, изрезавшего охранника канцелярским ножом

В Уфе задержали 33-летнего вора, изрезавшего канцелярским ножом 60-летнего охранника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, фигурант пришел в магазин якобы за подарком товарищу на день рождения. Он спросил у охранника, чтобы не выглядеть подозрительно, где можно посмотреть электробритвы. Однако опытный сотрудник заметил, что покупателя интересуют больше не бритвы, а полка с алкоголем, а под курткой у него что-то выпирает. Тогда охранник попросил мужчину пройти в комнату для досмотра и вернуть товар.

Но россиянин вынул из кармана шприц и стал пугать потерпевшего, что заразит его ВИЧ, а затем накинулся с ножом и порезал оппонента. Раненого доставили в больницу.

