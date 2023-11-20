Бывшего главу военных художников Минобороны России признали виновным в растрате

В Москве суд дал условный срок экс-главе студии военных художников

Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего директора Студии военных художников имени Грекова Минобороны России Андрея Соколова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его признали виновным в двух эпизодах из одиннадцати, по некоторым из них его оправдали, а по другим вышел срок давности. Соколову вменялось превышение должностных полномочий и растрата шести миллионов рублей.

По версии следствия, он на посту главы студии в период с 2007-го по 2019 год завышал гонорары сотрудникам, а разницу присваивал. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году после проверки Минобороны. Он свою вину отрицал, заявляя, что его оговорили обиженные подчиненные. В частности, один из них не получил желанное им звание заслуженного художника России.