Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:10, 20 ноября 2023Мир

Стало известно о давлении США на Израиль из-за эскалации в Газе

WSJ: Байден пытается склонить Нетаньяху к деэскалации в секторе Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Президент Джо Байден пытается убедить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в необходимости шагов, которые приведут к деэскалации в секторе Газа. Об этом со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников белого дома сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Хотя США публично позиционировали себя как обеспечивающие безоговорочную поддержку права Израиля на самооборону, масштабы насилия внутри сектора Газа заставили их задуматься. Администрация [Байдена] была разочарована насилием израильских поселенцев против палестинцев на Западном Берегу, и в субботу Байден послал четкий сигнал правительству во главе с Нетаньяху, что он ожидает от него жестких мер [по предотвращению эскалации насилия]», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что Байдену до сих пор не удалось склонить Нетаньяху к согласию на гуманитарное прекращение огня в секторе Газа, которое могла бы привести к освобождению большего количества захваченных ХАМАС заложников.

Ранее палестинское движение ХАМАС назвало ложными и предоставленные ЦАХАЛ фото и видео, на которых, как утверждается, изображены заложники ХАМАС, содержащиеся в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. До этого телеканал CNN сообщил, что ЦАХАЛ могла подделать улики, доказывающие наличие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа складов с оружием палестинского движения ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Борьба против Ельцина, «рельсовые войны» и пожар в «Зимней вишне». Чем запомнился губернатор-тяжеловес Аман Тулеев?

      Названы победители пятого конкурса грантов «Москва — добрый город»

      Спящие россияне придавили новорожденную дочь

      Названа дата продажи AR-шлема Apple

      Потерявший семью в «Зимней вишне» россиянин отреагировал на смерть Тулеева

      Раскрыта причина нападения с топором российского школьника на сверстника

      Россиянам назвали способы справиться с тревогой

      Российским авиакомпаниям предложили начать полеты в одну из самых закрытых стран

      ФИФА и УЕФА обвинили в травмах игроков

      В ЦАХАЛ объяснили провал в отражении атаки ХАМАС сексизмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости