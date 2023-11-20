Стало известно о давлении США на Израиль из-за эскалации в Газе

WSJ: Байден пытается склонить Нетаньяху к деэскалации в секторе Газа

Президент Джо Байден пытается убедить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в необходимости шагов, которые приведут к деэскалации в секторе Газа. Об этом со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников белого дома сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Хотя США публично позиционировали себя как обеспечивающие безоговорочную поддержку права Израиля на самооборону, масштабы насилия внутри сектора Газа заставили их задуматься. Администрация [Байдена] была разочарована насилием израильских поселенцев против палестинцев на Западном Берегу, и в субботу Байден послал четкий сигнал правительству во главе с Нетаньяху, что он ожидает от него жестких мер [по предотвращению эскалации насилия]», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что Байдену до сих пор не удалось склонить Нетаньяху к согласию на гуманитарное прекращение огня в секторе Газа, которое могла бы привести к освобождению большего количества захваченных ХАМАС заложников.

Ранее палестинское движение ХАМАС назвало ложными и предоставленные ЦАХАЛ фото и видео, на которых, как утверждается, изображены заложники ХАМАС, содержащиеся в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. До этого телеканал CNN сообщил, что ЦАХАЛ могла подделать улики, доказывающие наличие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа складов с оружием палестинского движения ХАМАС.