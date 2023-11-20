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06:22, 20 ноября 2023Мир

ХАМАС назвало ложными доказательства Израиля о заложниках в «Аш-Шифе»

Al Jazeera: ХАМАС назвало ложными фото и видео Израиля с заложниками в «Аш-Шифе»
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Палестинское движение ХАМАС назвало ложными и вводящими в заблуждение предоставленные армией Израиля фото и видео, на которых, как утверждается, изображены заложники ХАМАС, содержащиеся в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Согласно комментарию движения, заявления Израиля направлены на то, чтобы скрыть свои неудачи в области безопасности и военных действиях.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла подделать улики, доказывающие наличие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа складов с оружием палестинского движения ХАМАС.

15 ноября ЦАХАЛ объявил об обнаружении командного центра ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Также израильская сторона сообщает о находке оружия и различного оборудования ХАМАС. В ходе штурма больницы произошли боестолкновения с вооруженными людьми.

Позже палестинское радикальное движение ХАМАС опровергло заявления Армии обороны Израиля о найденном в больнице «Аш-Шифа» оружии. Оно назвало подобные заявления дешевой пропагандой.

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