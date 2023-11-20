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20:00, 20 ноября 2023Мир

Тель-Авив подвергся самому массированному обстрелу ХАМАС

Al Mayadeen: Тель-Авив подвергся самому массированному ракетному удару ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Amir Cohen / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло израильский город Тель-Авив самому массированному с 7 октября ракетному обстрелу. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на израильские телеканалы.

По информации телеканала, в северных районах Израиля на границе с Ливаном звучат сирены, они не утихают с самого утра. Основные дороги в этой части страны были закрыты для движения транспортных средств.

Израильский телеканал Channel 12 подтвердил, что атака на север Израиля в понедельник, 20 ноября, является самой интенсивной с начала войны. Кроме того, некоторые медиа сообщили о крупных повреждениях базы израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) на границе с Ливаном в результате обстрела. Официальных комментариев по поводу этой информации пока не поступало.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. После массированного обстрела Иерусалим объявил о проведении в Газе операции. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов за 48 часов.

Варвара Кошечкина
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