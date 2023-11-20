Турецкий тренер заявил о желании работать в «Зените»

Главный тренер «Аланьяспора» Текке рассказал, что ждет приглашения от «Зенита»

Главный тренер турецкого «Аланьяспора» Фатих Текке заявил о желании работать в петербургском «Зените». Его слова передает «РБ Спорт».

«Если "Зенит" сделает мне предложение поработать в команде в качестве тренера, естественно, я отвечу согласием. Я жду приглашения от них», — сказал он, добавив, что готов прилететь первым же рейсом.

Текке выступал за «Зенит» во времена игровой карьеры. Нападающий представлял сине-бело-голубых с 2006 по 2009 год. В составе команды он стал чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

В настоящее время «Зенит» возглавляет Сергей Семак. Он занимает пост с 2018 года. Под его руководством команда пять раз выигрывала чемпионат России, завоевывала Кубок России и четыре раза становилась обладателем Суперкубка страны.