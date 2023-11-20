Уроженец Молдовы устроил поджог на железной дороге в Подмосковье и был задержан

В Подмосковье задержали молдаванина, устроившего поджог на перегоне за деньги

Столичные транспортные полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 34-летнего уроженца Молдовы, подозреваемого в поджоге железнодорожного оборудования на перегоне Овражки — Родники в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения») УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, задержанный вскрыл и поджег три шкафа системы управления электрообогревом рельсовых стрелок на перегоне Овражки — Родники в Люберецком районе Московской области. Во время допроса он сознался в содеянном и рассказал, что совершил преступление за вознаграждение в размере десяти тысяч рублей. Денежные средства ему на электронный кошелек перевел неустановленный куратор. Свои действия мужчина снимал на видео, чтобы отправить заказчику через мессенджер.