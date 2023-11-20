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13:00, 20 ноября 2023Мир

В Кремле сравнили антироссийские санкции с бумерангом

Песков: от санкций против России страдают сами европейцы
СюжетСанкции против России:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В случае антироссийских санкций частично срабатывает эффект бумеранга, поскольку страдают сами европейцы, а Россия с санкциями успешно справилась. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга. Страдают интересы самих европейцев. До сих пор нам удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что новый 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против РФ будет включать жесткие меры для недопущения обхода ограничений России через третьи страны. Кроме того, он отметил, что в сотрудничестве со странами G7 предполагается лишить Россию доходов по торговле алмазами со странами Европы.

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель также предложил ввести санкции против 120 физических лиц и организаций из России. Санкции могут коснуться военного, оборонного и ИТ-секторов, а также «лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду».

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      Семен Александров
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