В России объявили в розыск победительницу «Евровидения» от Украины. Что стало поводом для преследования Джамалы?

МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу из-за высказываний о ВС России

Народная артистка Украины Джамала (Сусана Джамаладинова), ставшая победительницей музыкального конкурса «Евровидение-2016», объявлена в России в розыск.

Певица разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако в базе данных МВД не уточняется, по какой именно. В карточке указано, что Джамала родилась 27 августа 1983 года в Киргизской ССР, городе Ош, национальность — татарка, без особых примет.

Между тем, по данным Telegram-канала Shot, украинская певица является фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») по мотивам национальной ненависти. Отмечается, что поводом стала публикация артистки о событиях в Буче, сделанная в апреле 2022 года.

Фото: Maja Suslin / Reuters

Джамале запретили въезд в Россию

В апреле 2022 года певица вошла в список украинских артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет. В перечень вошел 31 человек. В их числе, помимо прочих, оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Monatik.

Запрет поддержал российский эстрадный и оперный певец Николай Басков. Артист также поинтересовался мнением поклонников. «Это правильно и логично. А вы как думаете?» — написал певец в социальных сетях.

Победительница «Евровидения»

В 2016 году Сусана Джамаладинова одержала победу на «Евровидении», в то время как представитель от России Сергей Лазарев занял третье место. Российский исполнитель Филипп Киркоров тогда говорил, что победа Лазарева на музыкальном конкурсе была украдена. Джамала выступила с песней «1944», посвященной депортации крымских татар (отец певицы является крымским татарином).