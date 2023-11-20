В российском регионе приостановили работу рынка из-за проверки

В Челябинской области правоохранители приостановили работу рынка из-за проверки

В Челябинской области правоохранители приостановили работу мелкооптового рынка из-за проверки, которая проводится по поручению губернатора Алексея Текслера. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Рынок находится в поселке Кременкуль Сосновского района. Силовики выясняют, соблюдают ли сотрудники торговых точек законодательство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Сейчас въезд на торговые площадки ограничен. Рядом с рынком дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полиции.

Ранее рынок находился в Челябинске, однако ему пришлось переехать в Кременкуль. После этого местные жители начали жаловаться на то, что ради торговых точек вырубают лес, а также на фуры, которые портят дороги. Позднее прокуратура подала в суд на одного из владельцев рынка, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль законность переноса рынка и направил туда комиссию.