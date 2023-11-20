Венесуэла отреагировала на удары по школе в Газе

МИД Венесуэлы выступил с резкой критикой после удара ЦАХАЛ по школе в Газе

Власти Венесуэлы выступили с резкой критикой после израильского удара израильской армии по школе в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел страны.

В ведомстве отметили, что осуждают «резню, учиненную израильскими сионистами в школе БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ — прим. «Ленты.ру») "Аль-Фахура"».

Об израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа стало известно ранее 18 ноября — как сообщил телеканал Al Jazeera, около 200 пострадавших спасти не удалось. При этом Минздрав Палестины подтвердил 50 жертв.

4 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной БАПОР в районе Аль-Сафтави на севере Газы. Бомбардировка гражданского объекта проводилась целенаправленно.