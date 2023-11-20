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12:21, 20 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club назвал причину ухода из КВН

Звезда Comedy Club Олег Верещагин заявил, что ушел из КВН, чтобы найти работу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший участник юмористического шоу Comedy Club и КВН Олег Верещагин заявил, что покинул «Клуб веселых и находчивых», поскольку хотел найти работу. Причину ухода из телеигры он назвал в интервью журналисту Карену Адамяну, видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Верещагин отметил, что когда он на четвертом курсе университета начал жить с будущей женой, то стал понимать, что после завершения учебы бросит КВН. «Я ушел (...) потому, что уже наелся этого. Мне хотелось дальше жить, хотелось иметь квартиру в Перми и все такое, и поэтому я пошел искать работу», — пояснил он.

При этом звезда Comedy Club счел, что популярность не помогает участникам КВН в устройстве на работу. «Ты понимаешь, что все это ничего не стоит на самом деле. Все это фантики какие-то и все такое», — добавил он.

Ранее Верещагин заявил, что в КВН больше ограничений и запретов, чем в Comedy Club. Вместе с тем он подчеркнул, что цензура в «Клубе веселых и находчивых» «сложилась сама».

Олег Верещагин в начале 2000-х годов играл в составе команды КВН «Парма». Позднее выступал в проектах канала ТНТ «Смех без правил» и Comedy Club. После ухода из Comedy Club стал резидентом Comedy Woman. В 2022 году комик победил во втором сезоне экстремального шоу «Звезды в Африке».

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