Американцы посчитали Украину хуже Бейонсе

Опрос NBC: больше граждан США хуже относятся к Украине, чем к певице Бейонсе

Больше граждан США хуже относятся к Украине, чем к американской певице Бейонсе. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала NBC News.

24 процента опрошенных американцев заявили о плохом отношении к Украине, столько же респондентов негативно отзывались об Израиле.

При этом выше них в рейтинге мнения граждан об определенных политиках, знаменитостях и странах оказалась Бейонсе, которую не любят 20 процентов американцев.

Наихудшее мнение опрошенные граждане выразили по отношению к радикальному палестинскому движению ХАМАС, против которого выступают 81 процент американцев.

Ранее опрос, проведенный Fox News, показал снижение числа американцев, которые поддерживают отправку помощи Украине. Сейчас показатель равняется 54 процентам, в январе эту идею поддерживали 62 процентов респондентов.