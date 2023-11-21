Богачи признались в безразличии к глобальной проблеме

The Guardian: владельцы яхт признались в безразличии ко вредным выбросам

Владельцы яхт не задумываются о том, какой вред они наносят окружающей среде. Об этом сообщает The Guardian, корреспондент которого посетил выставку яхт в Монако и пообщался с ее посетителями и организаторами.

По данным Международного энергетического агентства, десять процентов самых богатых людей Евросоюза при передвижении загрязняют природу в 24,5 раза сильнее, чем десять процентов самых бедных. Причиной этому — гигантские яхты, частные самолеты и спортивные автомобили, сжигающие баррели нефти.

Огромная яхта или судно среднего размера являются самыми вредными для природы предметами, которыми может владеть человек. Во всем мире насчитывается шесть тысяч суперъяхт. В настоящее время не существует точных данных о том, сколько углерода эти судна выбрасывают в атмосферу. При этом ученые Открытого антропологического института пришли к выводу, что яхты наносят окружающей среде больше вреда, чем частные самолеты. По словам соавтора исследования Ричарда Уилка, даже особняк на частном острове загрязняет природу меньше, поскольку, по крайней мере, привязан к одной точке.

О беспокойстве по поводу вреда окружающей природе в разговоре с изданием признались несколько организаторов и гостей выставки. Остальные могли согласиться с тем, что выбросы являются поводом для беспокойства, однако заявляли, что никак не могут решить эту проблему.

Посетительница выставки Джорджия Коволио, муж которой владеет яхтой, заявила, что не может повлиять на вредные выбросы, поэтому не собирается беспокоиться из-за проблемы загрязнения климата. С ней согласилась подруга Дженнифер Родригес. «Если Билл Гейтс или Леонардо Ди Каприо не переживают по этому поводу, то и мы не будем», — сказала она.

Яхты тратят большое количество топлива не только на передвижение, но и на кондиционирование воздуха и опреснение воды. При этом, по данным Water Revolution Foundation, некоторые суперъяхты потребляют топливо даже на стоянках, поскольку экипаж живет на борту круглый год.

Ранее Стокгольмский институт окружающей среды (SEI), The Guardian и другие участники совместного исследования пришли к выводу, что богатые люди ответственны за больший объем вредных выбросов, чем 66 процентов беднейшего населения Земли. По итогам 2021 года обеспеченное население оставило углеродный след в виде 5,9 миллиарда тонн углекислого газа.