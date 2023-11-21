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06:12, 22 ноября 2023Бывший СССР

Доброволец рассказал об отказе ВСУ от правил ведения войны

Доброволец: ВСУ не придерживаются никаких правил ведения войны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не придерживаются никаких правил войны. Об этом РИА Новости рассказал начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывным «Варяг».

Он назвал подлость главной «фишкой» украинских военнослужащих, которую они переняли от британских и американских инструкторов.

«Варяг» сделал вывод для ВСУ различные международные конвенции не имеют никакого значения.

Кроме того, доброволец отметил, что украинские военные, если судить по данным радиоперехватом, общаются между собой исключительно на русском языке.

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      Марина Совина
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