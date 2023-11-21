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08:22, 21 ноября 2023Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил о депутатах среди заговорщиков Евромайдана

Экс-премьер Украины Азаров заявил о депутатах среди заговорщиков Евромайдана

Фото: Luca Piergiovanni / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, среди заговорщиков Евромайдана было много депутатов, пользовавшихся неприкосновенностью, поэтому власти не могли их задержать. Его цитирует РИА Новости.

«Главное, что нас смущало или тормозило действие, — это интернирование заговорщика, которые все были депутатами, по конституции пользовались неприкосновенностью», — сказал он, отметив необходимость переступать через эту конституционную статью, так как она противоречит реальной деятельности депутатов.

Азаров подчеркнул, что после восстановления порядка нужно решать указанный вопрос в рамках закона, то есть лишать неприкосновенности через Верховную Раду. Кроме того, по его словам, даже когда были задержаны помощники депутатов, западные посольства вмешивались, а задержанных отпускали.

Массовые протестные акции, известные как Евромайдан, проходили зимой 2013-2014 годов и закончились свержением экс-президента Виктора Украины Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих и силовиков в Киеве лишились жизни более 100 человек.

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      Кристина Есикова
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