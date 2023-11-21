Политолог Семенов: по итогам Евромайдана Украина впала в зависимость от Запада

В результате Евромайдана Украина лишилась возможности интегрироваться в российские проекты на постсоветском пространстве и впала в тотальную зависимость от Запада. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил очевидец «революции достоинства», политолог Максим Семенов.

По его словам, до Евромайдана, который начался 21 ноября 2013 года, страна стояла на перепутье: сближаться с Россией или Евросоюзом, причем участие в российских инициативах должно было проходить на максимально льготных условиях, а во втором случае речь шла скорее о «красивых обещаниях и сказках», нежели о реальных экономических преобразованиях.

Говоря о достоинстве (21 ноября на Украине отмечается День достоинства и свободы — прим.«Ленты.ру») они деликатно забывают, что продали свою страну Западу, но фактически не получили ничего в ответ. Каких-то значимых инвестиционных проектов или развития секторов экономики за эти десять лет так и не произошло Максим Семенов политолог

Семенов напомнил, что в 2015 году Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, сидя в кресле президента Украины, решал вопросы государственного развития в Киеве, а посол США Джефри Пайет мирил президента Петра Порошенко и олигарха Игоря Коломойского. «Даже украинские официальные лица признают, что их внешняя и внутренняя политика подчинена Западу», — подчеркнул эксперт.

Также Семенов вспомнил, что никто из сторонников Евромайдана никогда не признавал ошибочности произошедшего. Политолог рассказал, что его знакомые активисты Евромайдана уже в 2015-2016 годах ездили на заработки в Польшу, потому что на Украине работы не было. «Причем вопрос, почему нельзя было все нормально сделать и жить обычную спокойную жизнь дома, не быть гастарбайтерами, по сути, они игнорировали», — рассказал он.

Они закрывали глаза на все успехи России, оправдывая свой выбор Максим Семенов политолог

21 ноября 2013 года в центре Киева началась акция протеста, получившая позднее название Евромайдан, поскольку формальным поводом для нее послужило решение премьер-министра Николая Азарова о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Уличное противостояние привело в итоге к многочисленным жертвам, государственному перевороту и войне в Донбассе.