На Украине раскрыли цель визита шефа Пентагона в Киев

Экс-советник Кучмы Соскин назвал целью визита Остина в Киев утешение Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин раскрыл цель визита шефа Пентагона в Киев и подчеркнул, что тот прибыл для утешения украинского президента Владимира Зеленского.

«У Зеленского в офисе уже истерика. Срочно прилетел Остин, чтобы как-то его поддержать, чтобы Зеленский еще немного продержался на плаву как поплавок и мог сказать, что к нему приехал сам министр обороны США», — отметил экс-советник Кучмы.

По мнению Соскина, администрация Зеленского уже не может действовать без поддержки США. Однако Конгресс страны не намерен утверждать новый пакет помощи Украине, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Конгресс США рассчитывает утвердить запрос администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена на помощь Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы до конца 2024 года.