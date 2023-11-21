Итогом «революции достоинства» для Украины назвали потерю свободы и достоинства

Политолог Семенов: по итогам Евромайдана Украина потеряла свободу и достоинство

По итогам Евромайдана, который на Украине называют «революцией достоинства», страна потеряла не только достоинство, но и свободу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил очевидец событий, политолог Максим Семенов.

По итогу десяти лет мы можем уверенно сказать, что ни свободы, ни достоинства на Украине давно нет Максим Семенов политолог

По словам Семенова, с первых дней Евромайдана, еще даже до его победы, его активные участники четко разделяли жителей Украины на «правильных», поддерживающих Майдан, и «неправильных», которых всячески унижали и расчеловечивали. «Это явно не укладывается в нормальный политический диалог и борьбу за светлое будущее страны», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что в первые дни Майдана его противники подвергались общественному давлению, были случаи увольнений с работы за «неправильную» позицию. «При этом откровенное нарушение закона или оправдывалось борьбой за демократию, или же на это вовсе закрывались глаза», — вспоминает он события 2013-2014 годов.

Хотя по факту очень быстро «мирная революция» дошла до захвата органов власти, покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и прочее Максим Семенов политолог

Семенов считает, что после победы Евромайдана ситуация с правами человека в стране резко ухудшилась. Он привел в пример трагедию в Одессе 2 мая 2014 года, военные преступления националистических батальонов, убийства оппозиционных журналистов (таких как Олесь Бузина), которые так и не были расследованы, а виновные не понесли никакого наказания.

По его словам, Украина из постсоветской не особо демократической, но в целом мягкой в политическом плане страны очень быстро скатилась в типичную автократию. «Хуже всего то, что значимую часть украинского общества, "патриотическую" его часть, похоже все устраивает», — говорит эксперт.

Можно ли говорить о триумфе свободы в условиях десятилетнего давления на оппозицию, расправ над оппозиционными журналистами, политиками и активистами? Вопрос, как мне кажется, риторический Максим Семенов политолог

Семенов также вспомнил свой диалог с одним из участников акций протеста, студентом Киевского национального университета, который рассказал, что во время Евромайдана кинул в полицейских несколько булыжников и коктейль Молотова, потому что это «было прикольно», а «правоохранители забавно загорелись».

21 ноября 2013 года в центре Киева началась акция протеста, получившая позднее название Евромайдан, поскольку формальным поводом для нее послужило решение премьер-министра Николая Азарова о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Уличное противостояние привело в итоге к многочисленным жертвам, государственному перевороту и войне в Донбассе. С тех пор ежегодно в стране 21 ноября отмечается День достоинства и свободы.