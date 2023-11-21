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11:14, 21 ноября 2023Силовые структуры

Против хозяев крупнейшего российского рынка возбудили два новых дела

СКР возбудил два новых дела из-за рынка в Кременкуле под Челябинском

Фото: Unsplash

В Челябинской области следователи возбудили еще два уголовных дела в связи с незаконной деятельностью крупнейшего в регионе рынка в Кременкуле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, хозяин торговой площади занимался коммерческой деятельностью без разрешения местных властей, а также незаконно привлекал иностранную рабочую силу. Мигранты жили в общежитии, где выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности. Бизнесмену вменяется незаконное предпринимательство и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Эти эпизоды были вскрыты в ходе расследования уголовного дела о халатности сотрудниками администрации Сосновского муниципального района Челябинской области, которые незаконно выделили земельный участок в Кременкуле под фермерский рынок. Дело было возбуждено после массовых жалоб местных жителей на нелегальных мигрантов.

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      Любовь Ширижик
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