Глава МО Эстонии Певкур: Запад не должен принимать условия России по Украине

Запад не должен принимать условия России при обсуждении мирного соглашения по конфликту на Украине, поскольку это покажет его слабость. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) Эстонии Ханно Певкур, передает портал ERR.

«Мир на Украине не должен быть на условиях России, это продемонстрировало бы слабость Запада, чем Россия не преминула бы воспользоваться», — сказал министр.

По его словам, обсуждение мирного соглашения вернуло бы требования Москву, которые озвучивались до начала специальной военной операции (СВО). В частности, он упомянул требования нерасширения НАТО на восток и большее право голоса России в вопросе архитектуры европейской безопасности.

Певкур считает, что в «меню» России оказались бы сама Эстония и вся система европейской безопасности.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что завершение военного конфликта России и Украины без договора не устроит ни одну страну в мире. «Зачем нам этот очаг, как палестино-израильский конфликт?», — сказала депутат.