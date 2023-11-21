Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:30, 21 ноября 2023Бывший СССР

Министр обороны Эстонии призвал Запад не принимать условия России

Глава МО Эстонии Певкур: Запад не должен принимать условия России по Украине
Ханно Певкур

Ханно Певкур. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Запад не должен принимать условия России при обсуждении мирного соглашения по конфликту на Украине, поскольку это покажет его слабость. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) Эстонии Ханно Певкур, передает портал ERR.

«Мир на Украине не должен быть на условиях России, это продемонстрировало бы слабость Запада, чем Россия не преминула бы воспользоваться», — сказал министр.

По его словам, обсуждение мирного соглашения вернуло бы требования Москву, которые озвучивались до начала специальной военной операции (СВО). В частности, он упомянул требования нерасширения НАТО на восток и большее право голоса России в вопросе архитектуры европейской безопасности.

Певкур считает, что в «меню» России оказались бы сама Эстония и вся система европейской безопасности.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что завершение военного конфликта России и Украины без договора не устроит ни одну страну в мире. «Зачем нам этот очаг, как палестино-израильский конфликт?», — сказала депутат.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошло крупнейшее за 20 лет отравление наркотиками. Что в даркнете говорят о его причинах?

      Перечислены опасные вещи в недавно купленной квартире

      Названо число носителей высокоточного оружия в ВМФ России

      Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

      Россиянин сообщил о минировании гостиницы ради встречи с понравившейся девушкой

      Принца Гарри заподозрили в желании скорее помириться с семьей

      Финляндия отказалась ужесточать ограничения на границе с Россией

      Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше и полякам

      Кайли Дженнер снялась в оголяющем тело платье

      Patriot с новым радаром уничтожил ракету на испытаниях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости