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08:26, 21 ноября 2023Забота о себе

Мужчины перечислили самые странные секс-просьбы партнерш

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Мужчины рассказали на форуме Reddit о просьбах партнерш в постели, которые они считают самыми странными. Случаи необычного секса они перечислили в разделе AskReddit.

Один мужчина вспомнил, как встретил в ночном клубе девушку, пришел к ней домой, и она попросила позволить ей сделать ему анилингус, пока он будет мастурбировать.

Почему бы и нет? Потом я заметил, что она стонет громче, чем я, и увидел, что она стимулирует себя пальцем. Ей это нравилось! Конечно, эта связь на одну ночь превратилась в отношения

pugh-c-munchaпользователь Reddit

Еще один комментатор рассказал о женщине, которая уговаривала его преследовать ее по дому и принудить к сексу.

А она пыталась бы остановить меня. Она буквально умоляла меня попробовать! Через полминуты я запыхался, а потом пропало возбуждение. Так я понял, что игры в изнасилование меня не привлекают

Old-Figure922пользователь Reddit
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Другой мужчина сообщил о партнерше, которая размазала по своей вульве ванильное мороженое и попросила слизать его.

Это было холодное мороженое, как она только справилась. Как бы то ни было, лучшее мороженое, что я когда-либо ел

Niasliynпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины рассказали на Reddit о главных в жизни разочарованиях в постели. Многие пользователи посочувствовали мужчине, который рассказал, как принимал лекарства, препятствующие эрекции и получению сексуального удовлетворения.

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      Александра Лисица
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