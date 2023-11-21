Мужчины перечислили самые странные секс-просьбы партнерш

Мужчины рассказали на форуме Reddit о просьбах партнерш в постели, которые они считают самыми странными. Случаи необычного секса они перечислили в разделе AskReddit.

Один мужчина вспомнил, как встретил в ночном клубе девушку, пришел к ней домой, и она попросила позволить ей сделать ему анилингус, пока он будет мастурбировать.

Почему бы и нет? Потом я заметил, что она стонет громче, чем я, и увидел, что она стимулирует себя пальцем. Ей это нравилось! Конечно, эта связь на одну ночь превратилась в отношения pugh-c-muncha пользователь Reddit

Еще один комментатор рассказал о женщине, которая уговаривала его преследовать ее по дому и принудить к сексу.

А она пыталась бы остановить меня. Она буквально умоляла меня попробовать! Через полминуты я запыхался, а потом пропало возбуждение. Так я понял, что игры в изнасилование меня не привлекают Old-Figure922 пользователь Reddit

Другой мужчина сообщил о партнерше, которая размазала по своей вульве ванильное мороженое и попросила слизать его.

Это было холодное мороженое, как она только справилась. Как бы то ни было, лучшее мороженое, что я когда-либо ел

Niasliyn пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины рассказали на Reddit о главных в жизни разочарованиях в постели. Многие пользователи посочувствовали мужчине, который рассказал, как принимал лекарства, препятствующие эрекции и получению сексуального удовлетворения.

