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11:57, 21 ноября 2023Экономика

Путин призвал налоговиков не сбавлять темпы пополнения бюджета

Путин в поздравлении работников ФНС призвал их не сбавлять темп сбора налогов

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговой службы с профессиональным праздником. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства призвал сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) не сбавлять темпы работы и решать все поставленные задачи, ведь от них напрямую зависит устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, а значит, и реализация намеченных масштабных программ, создание условий для укрепления экономики.

По словам Путина, за прошедшие годы служба укрепила свой потенциал, профессиональный и кадровый ресурс, сформировалась как современная и мощная структура, демонстрирующая пример успешной работы.

В апреле стало известно, что по итогам 2022 года после более чем 10 тысяч проверок индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц ФНС доначислила налогов на рекордные 685,7 миллиарда рублей, что на 81 процент больше, чем в 2021 году.

Накануне, 20 ноября, на встрече с Путиным глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что за первые десять месяцев года служба перечислила в федеральный бюджет 37,6 триллиона рублей, что на 10 процентов больше, чем за тот же период годом ранее. При этом чиновник уточнил, что такой рост достигнут одновременно с двукратным сокращением числа проверок.

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      Платон Щукин
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