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19:03, 21 ноября 2023Путешествия

Пассажирка с нервным срывом попыталась выбежать из самолета и попала на видео

Reddit: пассажирка Frontier Airlines устроила дебош на борту и попала на видео

Пассажирка авиакомпании Frontier Airlines с нервным срывом устроила дебош на борту самолета и попыталась выбежать, пока лайнер еще находился в аэропорту вылета. Инцидент попал на видео, которое очевидцы опубликовали на форуме Reddit.

На кадрах видно, как женщина кричит и плачет, пока члены экипажа пытаются ее успокоить. Она вырывается и начинает карабкаться по спинкам кресел, однако вскоре ее оттуда снимают. Разгневанная пассажирка заявляет, что ее похитили, и хочет немедленно покинуть самолет.

На следующей записи видно, как другая женщина идет по проходу того же лайнера и обвиняет во всем демонов. «Это не она! Она просто одержима! Ей нужна помощь», — объясняет пассажирка. Вскоре она начинает петь церковную песню, а на борт поднимаются полицейские.

Не сообщается, сняли ли дебоширку с рейса.

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      Зарина Дзагоева
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