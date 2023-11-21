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09:02, 21 ноября 2023Путешествия

Попавшая под волну туристка перестала чувствовать ноги и застряла в чужой стране

Британская туристка повредила ноги на пляже Кабо-Верде и застряла в чужой стране

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Британская туристка, отдыхавшая в Кабо-Верде со своим парнем, попала под крупную волну на пляже и перестала чувствовать ноги. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что 20-летняя Шарлин Эдвардс зашла в море по пояс вместе с молодым человеком Каллумом Астоном. Внезапно пару накрыла волна, которая унесла девушку далеко от берега. Когда Астону удалось вытащить девушку, он понял, что та повредила ноги. Прошло около трех часов, прежде чем скорая помощь прибыла на место и туристку доставили в больницу.

В медучреждении отметили, что для определения точного диагноза нужно пройти МРТ-обследование, однако сделать это на острове невозможно. Поскольку путешественники не успели оформить туристическую страховку, все финансовые затраты, в том числе по переправке Шарлин на родину, легли на пару. В связи с этим пострадавшая застряла в чужой стране на неопределенное время. Астон организовал сбор средств для помощи своей девушке.

Ранее австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил, сломав четыре кости и получив серьезную травму головы. Пострадавшему понадобилось срочное переливание большого объема крови.

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      Зарина Дзагоева
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