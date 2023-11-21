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17:39, 21 ноября 2023Бывший СССР

Россия и Белоруссия наложили вето на председательство Эстонии в ОБСЕ

МИД Эстонии: Россия и Белоруссия наложили вето на председательство страны в ОБСЕ

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Россия и Белоруссия наложили вето на кандидатуру Эстонии на пост председателя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Данную ситуацию прокомментировал министр иностранных дел прибалтийской страны Маргус Цахкна, его комментарий опубликован на сайте ведомства.

Дипломат утверждает, что Россия блокирует деятельность организации, в том числе уже несколько лет не позволяя утвердить бюджет, проводить официальные мероприятия и продлевать полевые миссии. В частности, глава эстонского МИД обвинил Москву в том, что она положила конец всем полевым миссиям ОБСЕ на Украине.

«Сейчас из-за России и Беларуси мы находимся в ситуации, когда у ОБСЕ не было утвержденного председательства всего за полтора месяца до нового года, хотя Эстония с 2020 года была совместным кандидатом от Европейского союза на эту должность», — говорится в тексте заявления.

Министр также заявил, что недопустимо подчиняться требованиям России, в том числе желанию, чтобы председателем ОБСЕ не было государство — союзник НАТО. Кроме того, он призвал «полностью изолировать Россию на международной арене, а не искать решения, которые нравятся Москве».

Ранее необходимость участия России в Совете министров ОБСЕ признала Австрия. По словам министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга, решение об участии главы МИД РФ планируется принять в конце ноября на саммите организации в Скопье.

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      Александр Курбатов
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