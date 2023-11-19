Австрия назвала необходимым участие России в Совете министров ОБСЕ

Глава МИД Австрии заявил о необходимости приезда Лаврова на СМИД ОБСЕ в Скопье

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил о необходимости участия России в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он сообщил в интервью газете Die Presse.

Шалленберг также выразил готовность встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях СМИД и провести с ним переговоры, если такая возможность представится. Он уточнил, что решение об участии главы МИД РФ планируется принять в конце ноября на саммите организации в Скопье.

Встреча глав МИД ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье.

Ранее Шалленберг уже выступал за то, чтобы приглашать глав МИД России и Белоруссии на встречи ОБСЕ. Он напомнил, что в данную организацию входят 57 стран-участниц, и выразил мнение, что на заседания нужно приглашать каждую из них.