Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:53, 19 ноября 2023Мир

Австрия назвала необходимым участие России в Совете министров ОБСЕ

Глава МИД Австрии заявил о необходимости приезда Лаврова на СМИД ОБСЕ в Скопье

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил о необходимости участия России в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он сообщил в интервью газете Die Presse.

Шалленберг также выразил готовность встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях СМИД и провести с ним переговоры, если такая возможность представится. Он уточнил, что решение об участии главы МИД РФ планируется принять в конце ноября на саммите организации в Скопье.

Встреча глав МИД ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье.

Ранее Шалленберг уже выступал за то, чтобы приглашать глав МИД России и Белоруссии на встречи ОБСЕ. Он напомнил, что в данную организацию входят 57 стран-участниц, и выразил мнение, что на заседания нужно приглашать каждую из них.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Психологическая операция» Украинская разведка высказалась о побеге летчика ВСУ на истребителе в Россию

      Австрия назвала необходимым участие России в Совете министров ОБСЕ

      Россиянам дали советы по сбалансированному питанию для собак

      Байден рассказал о пользе конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

      Число АПЛ семейства «Ясень» будет доведено до 12

      Российские беспилотники обесточили свыше 400 украинских городов

      Военный ВСУ заявил о вере командиров в бегство российских бойцов от вида Leopard

      Россия получит первый полк с новейшими МБР

      США начали разрабатывать план операции по освобождению заложников в Газе

      Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости