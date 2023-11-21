Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:39, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

Пользователи смогут справиться со злостью и раздражением в чат-боте «ВКонтакте»

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

«ВКонтакте» совместно с фондом «Антон тут рядом» и проектом «Двор» запустила инициативу «На весь двор» — пользователям соцсети предложили чат-бот, который поможет справиться с раздражением и злостью. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Боту можно написать о своих эмоциях и получить поддержку: анонимно опубликовать сообщения в специальном пространстве, а также увидеть высказывания других людей. Опция доступна в официальном сообществе проекта «Двор», где в течение месяца также будут выходить полезные материалы на тему гнева и раздражения.

«Каждый человек в течение жизни может испытывать злость или раздражение — и это нормально. Важно то, как люди выражают эти чувства и как управляют ими. Если держать их в себе и не давать выхода, они могут выплеснуться неожиданно, задеть другого человека или перерасти в агрессию», — отметила руководитель благотворительных проектов «ВКонтакте» Екатерина Кочнева.

Проект «На весь двор» стал частью Дня борьбы с кибербуллингом — ежегодной информационной кампании VK, посвященной борьбе с травлей в сети и за ее пределами. Ее цель — помочь тем, кто столкнулся с буллингом, стал его свидетелем или оказался агрессором. В 2023 году акция проходит уже в пятый раз.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Страны Запада призывают Зеленского начать переговоры с Россией. Что на это отвечают на Украине?

      Российский полицейский пострадал из-за поджога отдела МВД

      Медведев четыре раза оскорбил Зеленского в посте из шести предложений

      Суд отказал Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов

      Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости