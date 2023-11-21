Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

Пользователи смогут справиться со злостью и раздражением в чат-боте «ВКонтакте»

«ВКонтакте» совместно с фондом «Антон тут рядом» и проектом «Двор» запустила инициативу «На весь двор» — пользователям соцсети предложили чат-бот, который поможет справиться с раздражением и злостью. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Боту можно написать о своих эмоциях и получить поддержку: анонимно опубликовать сообщения в специальном пространстве, а также увидеть высказывания других людей. Опция доступна в официальном сообществе проекта «Двор», где в течение месяца также будут выходить полезные материалы на тему гнева и раздражения.

«Каждый человек в течение жизни может испытывать злость или раздражение — и это нормально. Важно то, как люди выражают эти чувства и как управляют ими. Если держать их в себе и не давать выхода, они могут выплеснуться неожиданно, задеть другого человека или перерасти в агрессию», — отметила руководитель благотворительных проектов «ВКонтакте» Екатерина Кочнева.

Проект «На весь двор» стал частью Дня борьбы с кибербуллингом — ежегодной информационной кампании VK, посвященной борьбе с травлей в сети и за ее пределами. Ее цель — помочь тем, кто столкнулся с буллингом, стал его свидетелем или оказался агрессором. В 2023 году акция проходит уже в пятый раз.