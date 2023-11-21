Россиянин лишил жизни двухлетнюю дочь сожительницы и попал в тюрьму на 17 лет

В Екатеринбурге задушивший 2-летнюю падчерицу мужчина получил 17 лет колонии

Суд в Екатеринбурге приговорил к 17 годам заключения мужчину, который лишил жизни путем удушения двухлетнюю дочь своей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.

Следствием установлено, что вечером 13 мая 25-летний осужденный находился в квартире на улице Парниковой в Екатеринбурге, где проживает с сожительницей, вместе с 2-летней дочерью женщины. Когда ребенок начал плакать, мужчина не смог ее успокоить и в какой-то момент перекрыл ей нос и рот своей ладонью. В результате его действий девочка не выжила.