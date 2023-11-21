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15:47, 21 ноября 2023Путешествия

Россиянин загадочным образом застрял среди залива в Таиланде и попал на видео

The Pattaya News: россиянина спасли среди бушующего залива в Паттайе

Российского туриста обнаружили среди бушующего залива в Паттайе, Таиланд, и спасли, подняв на паром. Плавающий в море россиянин попал на видео, которым делится издание The Pattaya News.

Об инциденте стало известно 19 ноября, когда ролик появился в социальных сетях. Кадры сняли с борта парома, который следовал на небольшой остров Лан и случайно наткнулся на дрейфующего в волнах туриста.

Как пишет издание, путешественник оказался посреди бушующего моря загадочным образом. На мужчине были только плавки и футболка, причем он застрял в почти четырех километрах от побережья курорта.

Позже автор видео рассказал журналистам, что спасенный турист оказался русским. Мужчина решил доплыть от пляжа Пратамнак до острова Лан, однако в пути устал и принял помощь экипажа парома.

Капитан судна Нит Тонгди (Nit Thongdee) сообщил, что пловец сохранял спокойствие, даже оказавшись в опасности. По прибытии на остров он просто высадился с парома и затерялся среди других отдыхающих, а капитан даже не успел спросить его, как он оказался в море и нужна ли ему медицинская помощь.

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      Мария Борисова
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