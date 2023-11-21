Россиянка поверила в известную схему обмана и отдала почти 12 миллионов рублей

В Москве женщина отдала мошенникам 11,7 млн рублей, поверив в аварию сестры

В Москве 66-летняя женщина отдала мошенникам 11,7 миллиона рублей, поверив в аварию сестры. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

По телефону ей позвонила якобы сестра, которая сообщила, что переходила дорогу в неположенном месте, ее сбила машина и девушка-водитель очень пострадала. Она попросила деньги у родственницы для лечения пострадавшей. Затем женщине позвонил мужчина, который представился следователем и подтвердил, что нужно передать определенную сумму на лечение и за невозбуждение уголовного дела.

Пенсионерка выполнила все указания мошенников. Она шесть раз передавала прибывшим курьерам деньги, завернутые в вещи. Всего она отдала 11,7 миллиона рублей. Теперь правоохранители устанавливают всех причастных к хищению лиц.

Ранее жительница Белгорода поговорила по телефону с неизвестным, представившимся сотрудником безопасности МФЦ, и лишилась квартиры, а также всех накоплений.