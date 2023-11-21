Российская пенсионерка пришла к военкомату с бензином и молотком для отбивания

В Подольске у военкомата задержали пенсионерку с бензином и кухонным молотком

В Подольске 67-летнюю пенсионерку с молотком для отбивания мяса и бутылкой бензина задержали у военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, вечером полицейские заметили на остановке подозрительную женщину. Она несла две пятилитровые бутылки и пакет. Гражданка вышла из такси и с кем-то все время общалась по телефону. Вскоре она подошла к военкомату на улице Ленина.

Правоохранители проверили ее документы. Пенсионерка испугалась и хотела убежать, однако сотрудники МВД проверили и ее вещи. Полицейские выяснили, что в бутылке находится бензин, а в пакете — кухонный молоток.

Тогда фигурантка рассказала, что ей позвонил «следователь» и объяснил, что ее жилье пытаются отобрать. Для спасения жилплощади нужно принять участие якобы в спецоперации полицейских: взять из дома молоток, купить на заправке бензин и отдать все это правоохранителям у военкомата.