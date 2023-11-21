Ростовский губернатор раскрыл место уничтожения беспилотника ВСУ

Ростовский губернатор Голубев заявил об уничтожении дрона ВСУ в Каменском районе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен в Каменском районе Ростовской области. Место уничтожения дрона раскрыл губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

Он также сообщил, что последствия на земле в данный момент уточняются, а также попросил сохранять спокойствие.

21 ноября около 12:00 российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ над Ростовской областью. Как заявили в Минобороны, с помощью дрона украинские войска попытались атаковать объекты на территории России.

О работе системы ПВО в Ростовской области также сообщалось 13 ноября. По словам Голубева, в результате была поражена цель за территорией региона.

