В Ростовской области сработала система ПВО

Ростовский губернатор Голубев сообщил о срабатывании системы ПВО

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области», — пояснил политик.

Он отметил, что военнослужащие продолжают выполнять свои задачи в соответствии с ходом специальной военной операции (СВО), а также призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее, 2 ноября, в Ростовской области дважды сработала система ПВО. По словам Голубева, военные поразили цель в 14:37. Затем в 14:40 система ПВО была задействована еще раз. Губернатор пояснил, что военнослужащие продолжают выполнять свою работу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.