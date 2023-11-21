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23:06, 21 ноября 2023Силовые структуры

Стали известны подробности о застреленном в центре российского города авторитете

В Белой Калитве застрелили ранее осужденного за убийство Владимира Борисенко

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В центре города Белая Калитва в Ростовской области застрелили Владимира Борисенко, который был осужден в 2020 году на 16 лет за участие в убийстве бизнесмена. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Donday.

Как пишет издание, полного срока Борисенко не отсидел, отравившись по контракту в зону СВО. Несколько месяцев назад мужчина вернулся в Белую Калитву.

Второй участник убийства Руслан Джафаров также по контракту отправился в зону СВО, где и погиб.

Борисенко был убит в центре города вечером 21 ноября, киллер выстрели в него четыре раза из пистолета. Объявлен план «Перехват», возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Местные жители назвали Борисенко «криминальным авторитетом из девяностых».

Суд в 2020 году признал Борисенко заказчиком убийства бизнесмена Владимира Пятибратова в 2017 году. Было установлено, что Борисенко передал киллеру 100 тысяч рублей в качестве аванса и пистолет с патронами.

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      Марина Совина
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