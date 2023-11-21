Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:33, 21 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении объекта портовой инфраструктуры в Одессе

Силы обороны юга Украины: в Одессе поврежден объект портовой инфраструктуры
СюжетВзрывы в Одессе:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В результате ракетного удара в Одессе поврежден объект портовой инфраструктуры. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

«На территории Одессы и Белгород-Днестровского района произошло попадание по открытой поверхности, административному зданию и припортовой инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Ранее днем 21 ноября, стало известно, что в районе порта в Одессе произошло два мощных взрыва. При этом в области была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Финляндии решили не закрывать всю границу с Россией. Почему в Хельсинки отказались от этой идеи?

      Известный комик заставил мир полюбить странную блюющую птицу. Как хохлатой поганке удалось стать птицей века?

      В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

      Финляндия приняла первые решения по беженцам из России

      США осудили Северную Корею из-за пуска баллистической ракеты

      Россия направила Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного танка

      Европарламент «признал» Крым частью России

      Словакия объяснила отказ от военной помощи Украине ее неэффективностью

      Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи

      Россиянам назвали укрепляющие иммунитет сезонные продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости