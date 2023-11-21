На Украине сообщили о взрывах в Одессе

«Политика страны»: два мощных взрыва произошли в Одессе в районе порта

Два взрыва произошло в Одессе в районе порта. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Каких-либо подробностей случившегося не приводится. При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Местных жителей попросили оставаться в укрытиях. До этого о взрывах в Херсоне сообщалось 19 ноября. Уточнялось, что это были повторные детонации.

18 ноября сообщалось, что в Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Стало известно, что на объекте пострадало административное здание. Помимо этого, ночью на территории возник пожар. В тот момент в регионе была объявлена тревога.