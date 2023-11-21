На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Два взрыва произошло в Одессе в районе порта. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Каких-либо подробностей случившегося не приводится. При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Местных жителей попросили оставаться в укрытиях. До этого о взрывах в Херсоне сообщалось 19 ноября. Уточнялось, что это были повторные детонации.
18 ноября сообщалось, что в Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Стало известно, что на объекте пострадало административное здание. Помимо этого, ночью на территории возник пожар. В тот момент в регионе была объявлена тревога.