В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

В Одесской области 18 ноября поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Одесской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщило агентство ТСН.

Утверждается, что на объекте пострадало административное здание. В сообщении сказано, что работник предприятия был ранен, его госпитализировали.

Помимо этого, ночью на территории возник пожар. Позднее его локализовали. В тот момент в регионе была объявлена тревога.

Ранее стало известно, что в Киеве произошли взрывы и сработала система ПВО. Помимо этого, взрывы раздались в Хмельницкой области на западе Украины.

Незадолго до этого также глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что в Днепропетровской области Украины повреждены объекты инфраструктуры. По его словам, 13 ноября в регионе произошли взрывы — их зафиксировали в Никополе и Покровской сельской общине.

12 ноября сообщалось о взрыве в Харькове. При этом в регионе тревога объявлена не была. Тогда же там произошел пожар на автозаправочной станции в районе железнодорожного вокзала.