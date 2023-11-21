Студент из Ливана сбил россиянку на электросамокате и стал фигурантом дела

Baza: в Москве на студента из Ливана возбудили уголовное дело за ДТП на самокате

В Москве на студента из Ливана возбудили уголовное дело после ДТП на электросамокате, в котором женщина-пешеход получила травмы. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло 22 сентября рядом с Российским университетом дружбы народов. Молодой человек разогнался на электросамокате и, не справившись с управлением, въехал в прохожую. В результате потерпевшая получила перелом большеберцовой кости со смещением, из-за которого не сможет ходить несколько месяцев.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему грозит штраф, ограничение свободы или арест.

Ранее Свердловский областной суд оставил в СИЗО студента из Йемена, пристававшего к местным жительницам.