Свыше 200 километров дорог отремонтировали в Омской области

С начала 2023 года в Омской области отремонтировали свыше 200 километров дорог

С начала 2023 года в рамках национального проекте «Безопасные качественные дороги» в Омской области отремонтировали свыше 200 километров дорог. Об этом написал губернатора региона Виталий Хоценко у себя в Telegram-канале.

«Дорожно-строительный сезон показал хорошие результаты, наши дорожники выполняли работы на объектах опережающими темпами», — отметил он.

По его словам, работа по строительству и ремонту дорог в регионе будет продолжена.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что в текущем году на ремонт дорог в регионе было направлено в общей сложности 9,7 миллиарда рублей.

Ранее в ноябре стало известно, что аудиоспектакль-променад «Открытка из города К», созданный по мотивам поэзии Иосифа Бродского, запустили в Калининграде. Спектакль представил музей Калининграда советского периода «Дом китобоя».