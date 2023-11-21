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18:18, 21 ноября 2023Моя страна

Свыше 200 километров дорог отремонтировали в Омской области

С начала 2023 года в Омской области отремонтировали свыше 200 километров дорог

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

С начала 2023 года в рамках национального проекте «Безопасные качественные дороги» в Омской области отремонтировали свыше 200 километров дорог. Об этом написал губернатора региона Виталий Хоценко у себя в Telegram-канале.

«Дорожно-строительный сезон показал хорошие результаты, наши дорожники выполняли работы на объектах опережающими темпами», — отметил он.

По его словам, работа по строительству и ремонту дорог в регионе будет продолжена.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что в текущем году на ремонт дорог в регионе было направлено в общей сложности 9,7 миллиарда рублей.

Ранее в ноябре стало известно, что аудиоспектакль-променад «Открытка из города К», созданный по мотивам поэзии Иосифа Бродского, запустили в Калининграде. Спектакль представил музей Калининграда советского периода «Дом китобоя».

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      Фариза Бацазова
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