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17:37, 21 ноября 2023Бывший СССР

Умеров объяснил возможные отставки в командовании ВСУ повышением эффективности

Умеров: отставки в командовании ВСУ возможны для повышения эффективности

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вопрос отставок в командовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) обсуждается, и они возможны для повышения эффективности. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает издание Страна.ua.

«В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами», — сказал Умеров.

Министр объяснил, что тема, касающаяся смены командующих «проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем».

Ранее Минобороны Украины опровергало информацию о готовящихся отставках в ВСУ. «Информация, опубликованная рядом СМИ, не соответствует действительности», — прокомментировало оборонное ведомство.

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      Алевтина Запольская
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