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10:12, 21 ноября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах во вторник, 21 ноября, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты двух воздушных судов, четыре — отменили. Во Внуково перенесли пять авиарейсов, четыре — отменили. В Шереметьево задержали пять рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее в ноябре два частных самолета SIAI-Marchetti S.211 с пассажирами на борту столкнулись в небе над Австралией. Авария произошла 19 ноября над водами залива Порт-Филипп, в 12 километрах от острова Морнингтон.

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      Фариза Бацазова
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