В Минобрнауки отреагировали на сбор данных о контактах ученых с иностранцами

Минобрнауки опровергло сведения о сборе данных о контактах ученых с иностранцами

В Минобрнауки опровергли сведения, появившиеся в средствах массовой информации, о сборе данных о контактах российских ученых с иностранцами. Реакцию от замминистра ведомства Константина Могилевского на ситуацию привел «Подъем».

До этого у газеты «Ведомости» вышел материал о том, что Минобрнауки разослало письмо в организации РАН и впервые собирает поименные списки участников всех международных научных мероприятий за текущий год.

Могилевский в ответ на это заверил, что «ни о каких дополнительных ограничениях речи не идет». Он разъяснил, что общие данные собирают ежегодно, чтобы оценить уровень площадки.

«Эти статистические сведения необходимы Минобрнауки России для того, чтобы принимать управленческие решения –- концентрировать усилия на тех направлениях, по которым работа ведется недостаточно активно, или наоборот выявлять те случаи, в которых тематически схожие мероприятия проводятся различными подведомственными организациями параллельно, дублируя друг друга», — сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева заподозрили в государственной измене.