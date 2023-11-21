У институтов РАН впервые запросили данные о контактах ученых с иностранцами

У институтов РАН потребовали информацию о контактах ученых с иностранцами

Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) впервые потребовало от институтов Российской академии наук (РАН) собирать данные о контактах ученых с иностранцами. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает газета «Ведомости».

Речь идет о всех международных научных мероприятиях, в которых россияне участвовали в 2023 году. Институты РАН составляют списки общавшихся с иностранцами сотрудников. Предоставляемые данные должны включать в себя имена и фамилии.