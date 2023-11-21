В российском городе военным посвятили ежедневный газовый хлопок

В Красноярске в честь военных начали делать ежедневные негромкие хлопки из пушки

В Красноярске военным посвятили ежедневный газовый хлопок — его производит пушка, установленная на орудийной площадке Караульной горы. Об этом сообщает официальный портал правительства Красноярского края.

Как рассказали власти края, таким образом в городе возродили традицию полуденного выстрела, а вид снаряда символизирует мирный настрой региона.

«Мы стреляем газовым зарядом, что лишний раз показывает наш миролюбивый настрой, но при этом мы подчеркиваем стойкость традиции и стойкость духа всех защитников», — рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Отдельно отмечается, что выстрелы производятся именно газовыми, а не пороховыми зарядами, так как жители Красноярска регулярно жаловались на шум последних. Председатель Красноярской региональной общественной организации «Союз ветеранов специальной военной операции» Игорь Балаболенко заявил, что для него громкость выстрела — не главное в этой традиции.

Ранее сообщалось, что в российском городе семеро детей упали в обморок в школе на открытии доски в честь бойца СВО.

