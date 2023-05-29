Семь детей упали в обморок в школе на открытии доски погибшему в СВО россиянину

Ngs55.ru: под Омском семь детей упали в обморок в школе на открытии доски погибшему в СВО

В городе Тара Омской области семь детей из школы №12 упали в обморок во время линейки на открытии мемориальной доски в честь Евгения Зверева, погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает российский портал Ngs55.ru.

Все произошло 26 мая. По сведениям новостного паблика «Тара360º» во «ВКонтакте», четверо из семи учащихся были госпитализированы.

После инцидента омские следователи организовали проверку. Как пишет портал Ngs55.ru, причиной падения в обморок школьников мог быть тепловой удар.

Жители Тары допустили, что дети могли отравиться химикатами, которыми школа обрабатывала территорию от клещей. Другие же обвинили несовершеннолетних в употреблении наркотических средств.

19 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге четверо школьников отравились наркотиками и попали в реанимацию.

Все случилось в Колпинском районе города. Местный житель заметил 14-летнего подростка без сознания около торгового центра и вызвал врачей. Позже в больницу поступили еще три мальчика.