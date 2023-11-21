В США встреча нового спикера Палаты представителей с Трампом вызвала вопросы

Newsweek: в США обеспокоились встречей спикера Палаты представителей с Трампом

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон встретился с бывшим американским лидером Дональдом Трампом на его курорте Мар-а-Лаго через неделю после того, как поддержал кандидатуру миллиардера на президентских выборах 2024 года, что вызвало вопросы о его целях и мотивах. Об этом пишет Newsweek.

Как сообщает издание, Джонсон долгое время был союзником Трампа и голосовал за поддержку возражений против голосования выборщиков 6 января 2021 года.

Отмечается, что отсутствие сведений о том, что обсуждалось на встрече, вызвало поток спекуляций в социальных сетях. Общественность убеждена, что политики обсуждали предстоящие выборы, а некоторые пользователи социальных сетей задались вопросом, выполняет ли спикер приказы бывшего президента. Однако эти догадки не подтверждены никакими доказательствами.

Ранее Палата представителей одобрила проект бюджета США без помощи Украине и Израилю, внесенный на голосование ее спикером Джонсоном. Уточняется, что документ предполагает двухэтапное финансирование правительственных программ.