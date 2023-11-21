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22:00, 21 ноября 2023Мир

В ЦАХАЛ сообщили о прогрессе в переговорах об освобождении заложников

ЦАХАЛ: переговоры об освобождении заложников из сектора Газа достигли прогресса

Фото: Amir Cohen / Reuters

В переговорах с палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных из сектора Газа есть прогресс, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу должны принять власти страны. Израильские военные, в свою очередь, готовы к любому сценарию, добавил Хагари. «Сейчас мы сосредоточены на боевых действиях, мы сможем реализовать любое решение, сможем подготовиться таким образом, чтобы сохранить нашу оперативную ситуацию и наши достижения [в секторе Газа]», — отметил он.

Ранее представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари заявил, что переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую. По его словам, пока стороны не могут предоставить каких-либо подробностей до достижения окончательных договоренностей.

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      Марина Совина
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